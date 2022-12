No! Laura Boldrini non ha detto che «Festeggiare il Natale nelle scuole è sbagliato»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Circola un meme in cui viene raffigurata l’ex Presidente della Camera dei Deputaticon la seguente citazione: «il». Nell’immagine viene riportata come fonte il portale Tzetze.it, in passato gestito dalla Casaleggio Associati. In realtà, si tratta di una falsa citazione che circola dal 2014 e che venne generata da un noto bufalaro. Per chi ha fretta Il meme riporta un virgolettato attribuito a. La presunta fonte è il portale TzeTze.it. La citazione è falsa, in quanto il meme è stato creato da un noto bufalaro nel 2014. Analisi Ecco un esempio della condivisione del meme tramite Facebook (circolava già a novembre): L’immagine sta circolando anche ...

