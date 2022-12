No! Il World Economic Forum non vuole “sterminare i gattini”

Leggi su open.online

(Di martedì 20 dicembre 2022) Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga delle presunte malvagità architettate daldi Davos. Secondo diversi complottisti online, infatti, la fondazione senza fini di lucro con sede in Svizzera, che ha l’obiettivo di «coinvolgere i principali leader politici,i, culturali e di altro tipo della società per dare forma alle agende globali, regionali e del settore», vorrebbegli animali domestici per ridurre la CO2. Vediamo perché non esiste alcun piano dietro le quinte volto a “uccidere i”. Per chi ha fretta: Circolano alcuni articoli che sostengono che il Wef voglia abbattere gli animali domestici per ridurre il loro impatto ambientale. La fonte della supposizione è un articolo pieno di inesattezze, e il collegamento con ildi Davos appare del tutto ...