Nino Frassica | «Nascendo in provincia spesso si diventa rinunciatari»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Su La Repubblica un’intervista a. A 71 anni, domani debutterà al teatro Ambra Jovinelli di Roma con Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi nello spettacolo “Maledetti amici miei… Il ritorno”, ispirato al programma di Rai 2 del 2019. «Amo scherzare, il cosiddetto cazzeggio: non prendere le cose troppo sul serio è un antidoto». Aviene chiesto cosa volesse fare da ragazzo. Risponde: «Sapevo quello che non volevo fare: i lavori pesanti. Da ragazzino coglievo i pomodori, piccole cose.insi: “Figurati se mi chiamano, in Rai ci sono Mina, Walter Chiari, che se ne fanno di me”. È cambiato tutto, c’è YouTube, è molto più facile farsi conoscere. Sono sicuro che ci sono talenti, ...

