Nikita Pelizon contro autori GF Vip | la ragazza si sente ingannata | i motivi

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 20 dicembre 2022) Come di consueto, dopo la messa in onda della diretta del GF Vip, i concorrenti si confrontano tra loro per parlare di quanto accaduto. Nella notte, anchesi è lasciata andare ad uno sfogo con Daniele Dal Moro. Lasi è confidata con il suo amico facendo delle rivelazioni alquanto pungentiglidel reality show. Nello specifico, laha spiegato che una volta, mentre era in confessionale a parlare con la produzione, le fu detto di potersi aprire liberamente con loro su alcune tematiche. Glile promisero che la loro conversazione sarebbe rimasta privata. Le cose, però, non sono andate in questa direzione eha sbroccato. Duro sfogo di...