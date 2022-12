NFL 2022 2023 | week 15 | rimonta storica dei Vikings | tre le sfide decise all’overtime

Leggi su sportface

(Di martedì 20 dicembre 2022) Sarà il clima di dicembre, l’aria dei playoffs che si avvicina, fatto sta che nel fine settimana della15 di NFLè successo davvero di tutto. Tre partite, vittorie allo scadere, suicidi sportivi e rimonte storiche. E a tre giornate dalla fine della Regular Season arrivano altri verdetti. Il fine settimana si è aperto con lapiù grande della storia NFL andata in scena allo U.S. Bank Stadium di Minneapolis, dove i Minnesotasi sono trovati sotto 0-33 prima di vincere 39-36. Un primo tempo da incubo per i padroni di casa, che sembravano davvero essersi dimenticati che si doveva scendere in campo sabato invece del tradizionale appuntamento domenicale. Anche le cose più semplici e banali non riuscivano a Cousins e compagni. Dopo l’intervallo ...