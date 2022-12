Netflix | una top 5 di film italiani a tema natalizio

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 20 dicembre 2022) Idi Natale susono l’ideale per scaldare l’atmosfera, specialmente in quelle serate fredde dove coperte e piumone la fanno da padrone. Abbiamo selezionato alcuni dei miglioridi Natale presenti sul catalogo italiano die che vengono proprio dal nostro Paese. CLICCA QUI PER TUTTE LE ULTIME SU CINEMA, TELEVISIONE E SERIE TV, 5per Natale presenti nel catalogo italiano 1. Un Natale al Sud: Questo divertentedel 2016 è un mix di commedia, romanticismo e famiglia. Un giovane uomo di Roma torna nella sua città natale in Puglia per Natale, dove scopre che il suo patrigno è una persona piuttosto complicata. Ilvede la partecipazione degli storici attorici da “Cinepattone” come Massimo Boldi, ...