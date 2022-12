Nel nord della California un terremoto di magnitudo 6 4 ha lasciato decine di migliaia di persone senza elettricità

(Di martedì 20 dicembre 2022) C’è stato undi6.4 nella contea di Humboldt, attorno alla cittadina statunitense di Eureka, nel. È avvenuto intorno alle 2 e mezza di notte (ora locale, in Italia era mattina) e per il momento

Adnkronos

... nelle acque di cui gestiscono congiuntamente le risorse nell'Atlantico eMare del. L'accordo raggiunto "garantisce possibilita' di pesca per la flotta Ue di oltre 350mila tonnellate per un ...Oggi il suo panettone vola averso le capitali europee, come Berlino e Parigi, e a sud fino in ... La versione 2021 è con cioccolato Señorita 72 e amarene marinateKirsch con una copertura di ... Terremoto California, forte scossa di magnitudo 6.4 nel nord il divario rispetto al Centro-Nord". L'Indice sintetico dell'economia meridionale "continua a crescere dopo il crollo registrato nel 2020. La prima stima per il 2022 porta a registrare un valore pari ...Il numero di nuovi casi Covid-19 emersi nell’ambito della popolazione nazionale (incidenza del virus) risulta ormai stabile, con piccole oscillazioni che non fanno temere l’avvio di una nuova ondata n ...