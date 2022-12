“Natale e poi” dell’autrice bergamasca Teresa Capezzuto

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’autricefirma il libro natalizio per bambine e bambinie poi accompagnato dalle simpatiche immagini create dall’illustratrice Valentina Vanasia. Il libro fa parte della nuova collana Fruts dai sei anni di L’Orto della Cultura Editore e contiene, con una cornice spaziale di curiosi alieni, i racconti intitolati Strano caldo fra i ghiacci e La formidabile Blue. Cosa accadrebbe se degli extraterrestri arrivassero sulla Terra proprio il 24 dicembre? Un finimondo? Ma no! Scoprirebbero il vero spirito del, che è fatto di fratellanza, aiuto reciproco e molta gioia. “Le storie si dipanano fra ecologia e stupore incantato, attraendo l’attenzione di un simpatico gruppo di alieni, giunto dall’altra parte dell’Universo grazie all’annuncio delle stelle – racconta la ...

iLMeteo.it

Una volta scarico torneràda solo alla base, ricaricandosi e riprendendo a pulire una volta ...sempre informato sulle migliori offerte! Eventi " Amazon Prime Day - Black Friday - Regali di......lo si assaggia grazie a una insolita degustazione a km zero di salamoia, fiocchi e pepite di ... Influenza di, il nuovo virus che 'sembra Covid' ma non lo è: i sintomi Meteo: Mercoledì qualche Pioggia insidierà l'Anticiclone di Natale, poi novità fino a Venerdì, dettagli Il meteo della settimana di Natale: a Piacenza pioviggine e poi nebbia, temperature in rialzo. A fare il punto su cosa attende l’Emilia-Romagna nei prossimi giorni il meteorologo Federico Brescia di ...“L’accordo prevedeva che avremmo lavorato per evitare delle risoluzioni contro i Paesi e in cambio avremmo ricevuto 50mila euro”. Pier Antonio Panzeri è pronto a collaborare con i magistrati della pro ...