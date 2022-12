Mountain bike | sospesa la squalifica per doping per Mathias Flückiger

(Di martedì 20 dicembre 2022) La notizia era arrivata proprio alla vigilia degli Europei di Monaco di Baviera e aveva sconvolto l’ambiente., una delle stelle della nazionale svizzera di, era risultato positivo ad un test antiall’anabolizzante Zenarolo. In questi giorni, però, la Camera disciplinare di Swiss Olympic ha deciso di sospendere lo stop viste le minime quantità di sostanza ritrovate nel prelievo. Il commento del vice campione olimpico di Tokyo ad RSI: “Non mi sono mai dopato. Questa decisione per me è un grande sollievo. Sono stati i cinque mesi peggiori della mia vita”. E ancora: “Io spero che il mio caso venga definitivamente archiviato il più in fretta possibile. Le accuse infondate devono finire”. Photo LiveMedia/Roberto Tommasini

PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

... di Belvì e del Mandrolisai con spirito avventuriero, in cui i meno allenati avranno la possibilità di noleggiare unaelettrica. L' escursione di sabato, "Storie di Barbagia" , è ...Con una nuova veste tornerà a brillare di luce propria il circuito regionale lucano dicross country denominato Basilicata Off Road XCO. La specialità del cross country (disciplina ... REVOCATA LA SOSPENSIONE DI FLÜCKIGER CHE DA OGGI PUÒ TORNARE IN PISTA Fin da piccolo è appassionato alle due ruote. Ha iniziato con la mountain bike vincendo varie gare, ma grazie alla pandemia ha scoperto un talento innato per le moto. Mauro Musci, 10 anni il prossimo ...Con il 2023 che sta quasi bussando alle porte, c’è fermento di iniziative e di programmi in seno agli ambienti ciclistici lucani della Federciclismo. Per il nuovo anno si sta provvedendo ad allestire ...