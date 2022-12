Mondiali Qatar 2022 | per la finale ascolti record anche su RaiPlay

(Di martedì 20 dicembre 2022) Un Mondiale daper la Rai non solo sui suoi canali terrestri masu. Lo certifica l’Auditel, secondo cui latra Argentina e Francia è stato l’evento sportivo online più seguito di sempre con una media di 600 mila device collegati alla diretta, una crescita del 24% rispetto al precedente, ladi Euro 2020. Nel complesso le partite del Mondiale, trasmesse da Rai 1, Rai 2 e Rai Sport, hanno generato suoltre 55 milioni di visualizzazioni lineari, rappresentando nel periodo una quota del 70% rispetto al consumo live generale della piattaforma. “Il consumo in piattaforma haringiovanito la platea – sottolinea Elena Capparelli, direttrice di– sia rispetto al consumo lineare ...

