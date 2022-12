Agenzia ANSA

... sono giunti a Buenos Aires anche le congratulazioni del presidente statunitense Joe. "Felicitazioni per te, Alberto - ha sostenuto via Twitter rivolgendosi al presidente Fernández - e per ......ha contribuito a limitare la diffusione dell articolo sul famigerato portatile di Hunter(che ... Articoli più letti I prossimisaranno un pasticcio di Daniele Polidoro Come capire dai ... Mondiali: Biden, congratulazioni per la 'meritata vittoria' - Calcio Poche ore prima del rientro in Argentina della squadra capitanata da Lionel Messi che ha conquistato il titolo mondiale in Qatar, sono giunti a Buenos Aires anche le congratulazioni del presidente sta ...Il quasi centenario ex segretario di Stato avvisa il presidente Usa: il conflitto in Ucraina potrebbe finire come la Prima Guerra Mondiale e le armi hi-tech sono a un punto di non ritorno ...