Mondiali all’Argentina | le Marche esultano | festa nelle città d’origine dei

Il Post

... guidata dal presidente della Federcalcio, Claudio Tapia, e dall'allenatore dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, è atterrato'Ezeiza Aeroporto Internazionale, in provincia di Buenos Aires. ...Migliaia di tifosi hanno abbracciato l'Albiceleste campione del mondo appena atterrata a Buenos Aires. Nel video, il pullman della nazionaleaccompagnato'uscita dell'aeroporto di Ezeiza dai supporters argentini in festa. A mezzogiorno Messi e compagni faranno poi un giro per le strade della capitale, festeggiati ... Cosa significa questo Mondiale per l’Argentina