Mondadori regala 1 000 euro ai dipendenti | ‘Grazie per quello che fate’

(Di martedì 20 dicembre 2022) Millein più per icon un reddito annuo sotto i 35mila. Tredicesima di Natale? No. “Un ringraziamento per i buoni risultati ottenuti insieme. E un modo di essere ancora più vicini e attenti alle esigenze di chi, tra le nostre persone, ha una situazione economica più esposta all’incremento del costo della vita e dell’inflazione, in un contesto generale particolarmente difficile comeattuale”. Un buono da 1.000per idellaL’azienda è la celeberrima casa editrice, diretta dall’amministratore delegato Antonio Porro e dalla presidente del gruppo Marina Berlusconi. Che ha deciso dire un Natale eccezionale a tantidella storica struttura di ...

Il Corriere della Città

