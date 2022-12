Molestò una giornalista | condannato a un anno e 6 mesi per violenza sessuale

Non andrà in carcere Andrea Serrani , il tifoso chein diretta la giornalista tv Greta Beccaglia dopo il match Empoli - Fiorentina. Al termine ... Per il momento è stato condannato a versare...Serrani dovrà risarcire la giornalista, ma intanto verseràprovvisionale di 15mila euro. Indennizzi, per 10mila euro complessivi, sono stati stabiliti anche a favore dell'Ordine nazionale dei ...