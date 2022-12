Molestò giornalista in diretta dopo Empoli - Fiorentina | condannato a un anno e mezzo

(Di martedì 20 dicembre 2022) FIRENZE - Unper violenza sessuale per Andrea Serrani , il ristoratore marchigiano cheinal termine dilaGreta Beccaglia fuori dallo ...

FIRENZE - Un anno e mezzo per violenza sessuale per Andrea Serrani , il ristoratore marchigiano chein diretta al termine di Empoli - Fiorentina laGreta Beccaglia fuori dallo stadio Castellani. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinque anni subordinandola alla ......Greta Beccaglia. È arrivata dopo oltre un anno dagli eventi la condanna ad Andrea Serrani, il ristoratore marchigiano che al termine di Empoli - Fiorentina aveva palpeggiato la...