Molestie alla giornalista Greta Beccaglia | condannato Serrani | dovrà seguire un percorso di recupero

(Di martedì 20 dicembre 2022) È statoa un anno e sei mesi Andrea, il ristoratore marchigiano accusato di violenza sessuale nei confronti della. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinque anni, a condizione chesi sottoponga a undi. La vicenda risale al 27 novembre 2021, quando all’uscita dallo stadio Castellani dopo Empoli-Fiorentina, l’uomo molestò in diretta ladurante un collegamento televisivo.è stato anchea risarcirecon una provvisionale di 15mila euro. Altri indennizzi sono stati decisi a favore dell’Ordine dei giornalisti e all’Associazione della stampa nazionale e toscana ...

Open

... oltresolidarietà delle massime cariche dello Stato , sono giunti messaggi di sostegno. A Greta andranno anche 15mila euro di risarcimento. La reazione della politica allesubite da ......tecnologia stessa. Sulla base di un'analisi di oltre 180.000 conversazioni sui social, la ricerca ha rilevato che i consumatori sono in particolare preoccupati per quanto riguarda le... Molestie alla giornalista Greta Beccaglia, condannato Serrani: dovrà ... La giornalista inviata di Toscana Tv, Greta Beccaglia, è stata palpeggiata durante la diretta: la polizia ha identificato il molestatore ...La giornalista sportiva era impegnata in una diretta al termine del match Empoli-Fiorentina, all'uscita dallo stadio Castellani di Empoli la sera del 27 novembre 2021 ...