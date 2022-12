Molestie a Greta Beccaglia | tifoso condannato a 1 anno e 6 mesi

LA NAZIONE

... il tifoso costrettoscappare in un luogo segreto: 'Linciaggio vergognoso' "È un burlone, non un violentatore", parla la compagna del tifoso che ha palpeggiatoBeccaglia...... fuori dallo stadio la giornalistaBeccaglia sta ...è Andrea Serrani che è stato condannato ad un anno e mezzo per, il ...della pena per cinque anni subordinandola alla partecipazione... Molestie a Greta Beccaglia: condannato a un anno e sei mesi il tifoso