Milano | Corvetto | omicidio di Piazza Angilberto | il killer e il barista ucciso si conoscevano

Corriere Milano

... donna uccisa in casa: si costituisce il compagno in zona, omicidio in un bar in periferia sui social Migranti, il salvataggio in mare della Ong Sea Eye Lo stop interessa diversi ...Così è stato ieri mattina al, zona sud est di. Poco dopo le 7 Ruiming Wang, 35enne, cinese, incensurato, sposato e padre di una bambina di 9 anni, è stato eliminato da un killer ... Milano, omicidio all'alba al Corvetto: ucciso a colpi di pistola il proprietario di un bar. «È stato un agguato» Secondo i poliziotti della sezione Omicidi, diretti da Marco Calì e Domenico Balsamo, potrebbe essere stato un atto di vendetta per una lite con un cliente ...Ruiming Wang conosceva il suo assassino. Ne sono quasi certi gli inquirenti che stanno indagando sull’omicidio del barista di Corvetto ...