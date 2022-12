Milan | preoccupano anche le condizioni di Origi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ledi Divock, attaccante del. I rossoneri potrebbero tornare sul mercato. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ilha in programma dei controlli per Divock. L’attaccante ex Liverpool, è infatti alle prese con un problema muscolare. Nel caso in cui gli esami strumentali dovessero andare male, Maldini e Massara potrebbero tornare sul mercato per mettere a disposizione di Pioli un nuovo attaccante. Vedremo, nel caso, quale saranno i profili individuati dai rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24.