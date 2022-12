(Di martedì 20 dicembre 2022) Mike, portiere del, sembrava prossimo al rientro in campo e invece, per la seconda volta in tre mesi, così non sarà. Il punto

Pianeta Milan

Il, da tempo interessato, però, sembra non essere più un'opzione . Secondo La Gazzetta dello Sport , a frenare la dirigenza rossonera sono le troppo alte richieste d'ingaggio da parte di ...Che sia ila sciogliere il nodo Difficile, oggi. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi ... Milan, frenata Maignan: tempi di recupero da valutare per il francese La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Frenata Maignan: tempi da valutare. Sportiello arriva già a gennaio". Il percorso di recupero del portiere rossonero ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone in primo piano le parole di Stefano Pioli che in un'intervista esclusiva alla rosea si è detto fiducioso per la gara di ...