Migrazione dei virologi nel Pd | dopo Crisanti tocca a Pregliasco

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Isi buttano a sinistra. E stupirsi di questo significa non aver compreso il cortocircuito tra la pandemia e le libertà che si è consumato in questi ultimi due anni, tra lockdown e obblighi vaccinali, con sospensione dal lavoro di chi (per alcune categorie o per età) non li accettava. Non tutti iovviamente si candidano a sinistra, ma alcuni dei più mediatici tra loro sì.l'elezione in Parlamento di Andreacol Pd - preceduta dalle sue dichiarazioni, che lui è di sinistra da sempre - in queste ultime ore è uscita pure la notizia della candidatura di Fabrizioche si presenterà nelle regionali della Lombardia dalla parte del candidato del centrosinistra e del Pd, Pierfrancesco Majorino. A stupirsi di questa candidatura, nel centrodestra, sono soltanto ...