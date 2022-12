Migranti | dottoressa | “Su barconi tanti bimbi e donne incinte | mai visti palestrati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sull’ambulanza che le avrebbe condotte al Pte di contrada Grecale a Lampedusa, in francese le ha sussurrato: “Ce l’hai fatta, sei in Italia con i tuoi”. E lei, la giovane mamma ivoriana di 28 anni che aveva assistito pochi minuti prima sulla motovedetta della Guardia costiera attraccata al molo Favaloro durante il parto della sua piccola Fatima, le ha sorriso. “Un sorriso che mi ha riempito il cuore”, dice adesso all’Adnkronos Angela Ferruzza. Da 12 anni, per tre giorni al mese, vola a Lampedusa per prestare servizio come rianimatore del 118. Era sull’isola anche domenica pomeriggio quando per oltre un’ora insieme ai colleghi ha tentato di strappare alla morte Rokia, la piccola di 30 mesi annegata in braccio alla madre nell’ennesimo naufragio davanti le coste della più grande delle Pelagie. “Non ci siamo riusciti – dice con un filo di voce -, ci si ...