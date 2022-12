Meteo Capodanno 2022 2023 in Italia | che tempo farà il 31 dicembre e il 1 gennaio | torna il gelo a San Silvestro

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo un Natale all’insegna del sole e di temperature ben al di sopra della media stagionale, per la settimana successiva, quella diè prevista una possibile ondata di. Le previsioni annunciano una finee un inizioall’insegna del grande freddo nella nostra Penisola. Leggi anche:Natale, arriva il caldo: le previsioni Regione per Regione, cheil 25Cosa prevede ilperSeppure si tratta di previsioni che dovranno essere confermate nei prossimi giorni, sembra sia probabile un fronte gelido proveniente dai Paesi Scandinavi e della Russia. Un’ondata di aria artica che annuncia giornate di intenso freddo nella settimana dal 26 ...

iLMeteo.it

Perl'ipotesi è che dunque tornino le temperature più basse. L'attenzione dei meteorologi è tutta concentrata sulle alte latitudini Polari, in particolare tra la Scandinavia e la Russia ...Qualcosa però potrebbe succedere dalin poi quando una gigantesca massa d'aria gelida si proietterebbe sin sulla nostra Sicilia . Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Con ... Meteo: Capodanno, cambiano le prospettive, per San Silvestro possibile colpo di scena; cosa sappiamo ad ora Fino a Natale l'Italia godrà di una sostanziale calma meteorologica, con poche piogge, nevicate praticamnete assenti e temperature ...Dopo l'ormai conclamato rinforzo anticiclonico che tra 23 e 26 dicembre interesserà la Penisola (anticiclone che in inverno significa soventi nebbie o nubi basse su valli e coste soggette) procediamo ...