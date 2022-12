Messi ha rischiato la decapitazione sul bus scoperto dell’Argentina (VIDEO)

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il titolo era già pronto: “perde la testa”. Pensa se lui, Paredes, Di Maria e altri due compagni non avessero avuto i riflessi abbastanza pronti da accorgersi per tempo che un cavo della corrente elettrica stava per decapitarli mentre sfilavano appollaiati sul busche sta percorrendo Buenos Aires. Il miglior giocatore del mondo scaraventato giù nel pieno della festa. “torna sulla Terra” pure non sarebbe stato male, come titolo. ¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina. Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022 “> Ildel quasi incidente mostra Rodrigo De Paul che lo individua il cavo elettrico all’ultimo secondo e allerta i suoi compagni che lo ...

... Di Maria e Leo. La mossa si è però rivelata azzardata. Lungo il percorso, i cinque non si sono accorti di diversi cavi elettrici che attraversavano la carreggiata e che hannodi ......Leocon in braccio la Coppa. Una mossa azzardata perché lungo il percorso, i cinque non si sono accorti di diversi cavi elettrici che attraversavano la carreggiata e che hannodi ... Messi e altri 4 non si accorgono dei cavi: tragedia sfiorata sul bus ... Lui, Di Maria e Paredes si sono accorti appena in tempo del cavo elettrico ad altezza del collo, mentre il bus aperto sfila ...L'Argentina di ritorno da Doha è atterrata in Argentina intono alle 2.30 di notte (le 6.30 italiane) dopo aver fatto fra l'altro fatto scalo a Roma. Ad accogliere i giocatori migliaia e migliaia di pe ...