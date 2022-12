Messi e Di Maria se la cavano | incidente sfiorato sul pullman dell’Argentina VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 20 dicembre 2022) Notte di folle festa in Argentina, dove la Nazionale campione del mondo di calcio è tornata con la Coppa del Mondo. L’Albiceleste è stata accolta a Buenos Aires da una folla immensa di tifosi, che si sono riversati in strada per rendere omaggio ae a tutta la squadra allenata dal CT Scaloni. La festa sta però per essere rovinata da un episodio di negligenza. Infatti, come è possibile vedere da alcunidiffusi da ESPN Argentina, ilche trasportava la Nazionale stava per incappare in un. Sul bus a tetto scoperto, che portava in trionfo i calciatori, ben 5 giocatori hanno rischiato grosso, e tra questi c’era anche. Giocatori ArgentinaLa Pulce, insieme a Di, De Paul, Otamendi e Paredes, erano infatti seduti sulla ...