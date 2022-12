Messi e compagni sul bus scoperto rischiano di finire contro un cavo della luce

RaiNews

Dopo essere arrivata a Buenos Aires martedì, la nazionale argentina si è diretta verso la sede della Federcalcio in un autobus scoperto, con Lionel, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul e Nicolas Otamendi seduti sul tetto del veicolo. A un certo punto, i giocatori hanno dovuto reagire rapidamente e abbassarsi perché rischiavano ...Chissà se questa volta, di fronte alla vittoria di, sarà riuscito a trattenersi. La festa Mondiale poteva finire male: Messi e compagni sul bus aperto sfiorati dai cavi del tram Mondiali in Qatar. Il video mostra Messi insieme a quattro compagni di squadra - tra i quali Leandro Paredes e Angel Di Maria - schivare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...