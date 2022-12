Messaggio di Natale del Cardinale Petrocchi alla comunità

(Di martedì 20 dicembre 2022) L'Aquila - La liturgia della Parola, nella Messa della notte di, proclama che per noi è nato un bambino: il suo nome è «Principe della Pace» (Is 9, 5). Anche il coro degli Angeli, che annuncia ai pastori la venuta del Salvatore, canta con gioia: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama» (Lc 2, 13-14). Vorrei che, in questo tempo liturgico, il tema della pace - nella sua dimensione cristiana e umana - risuonasse spesso nelle nostre assemblee, come pure diventasse un argomento “ritornante” nella riflessione e nelle conversazioni che siamo chiamati a promuovere. Pace, si sa, non vuol dire solo assenza di guerra, ma vita fraterna, personale e comunitaria, animata dverità e dall’amore. Siamo pure consapevoli che il peccato punta ad uccidere la pace e suscita egoismi “conduttori” di inimicizie e di violenze. ...

alfemminile.com

... ritratto non autorizzato della borghese che salverà il regno - esclusivo LA PRIMA VOLTA DI CARLO - Sarà il primosenza la matriarca. Ed è molto probabile che nel suo primonatalizio ...... insieme per la realizzazione del video di Talent of Civitanova per gli auguri di. La scelta ... "Ildi Toc è chiaro e sincero ed è per questo motivo, allora, che in pochi giorni il ... Frasi di Natale: le citazioni sulla festa più magica dell'anno 4' di lettura 20/12/2022 - Il mondo del Natale attraverso le terre, le epoche e i generi musicali. E’ il viaggio in musica proposto dalla Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi dal titolo “Many Chris ...Il sindaco Filomena Greco rinnova l’appello alla Regione Calabria affinchè si adoperi immediatamente per la soluzione definitiva della questione che riguarda tutto il territorio ...