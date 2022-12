Meloni si occupa di giustizia e portatori di interesse | ecco gli italiani che restano indietro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) di Francesca Scoleri L’ingresso in punta di piedi del governo– preceduto da sobri silenzi – restituiva l’immagine di una premier in seria ponderazione sul da farsi per l’Italia; a distanza di due mesi, la fase “lasciamola lavorare” si è amaramente conclusa con la consueta e granitica ricerca di impunità per chi svolge funzioni pubbliche in modo predatorio. Alla voce “patriottismo” possiamo, dunque, ascrivere tutti i reati con i quali ci facciamo riconoscere nel mondo. Immagine destinata al consolidamento da quel poco che abbiamo sin qui visto e udito. Ma proviamo ad elaborare il percorso di insediamento di Giorgia. Fra la gente. Quella che lei prometteva di non tradire mai. Inizia attaccando il reddito di cittadinanza conosciuto anche come “reddito di dignità” per il miglioramento della qualità della vita apportato a chi lo ha sin qui ...