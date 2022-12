Medicine contraffatte | oscurati 93 siti web | vendevano farmaci per cure Covid ' fai da te'

(Di martedì 20 dicembre 2022) È di 93web, 21 arresti, 123 denunce e medicinali sequestrati per un valore di 3 milioni di euro il bilancio in Italia dell'attività dei carabinieri del Nas a conclusione di 'Shield III',...

acronimo di Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development, operazione internazionale contro il 'pharma crime': il traffico illegale e contraffazione di farmaci, doping compreso. Carabinieri dei Nas: traffico e contraffazione di farmaci, 21 arresti e 123 denunce È di 93 siti web oscurati, 21 arresti, 123 denunce e medicinali sequestrati per un valore di 3 milioni di euro il bilancio in Italia dell'attività dei carabinieri del Nas