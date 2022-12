“Me lo ha detto lui” Antonella Fiordelisi | confessione choc su Edoardo Donnamaria Onestini gelato

(Di martedì 20 dicembre 2022)e Luca, la rivelazione di. Al GF Vip non passa giorno che non ne succeda una. Spesso negli ultimi giorni al centro della discussione ci è finita proprio lei,. La spadaccina di Salerno ha litigato praticamente con tutti, compreso il compagno, salvo poi farci pace. Le sue uscite spesso non piacciono né dentro né fuori la Casa. Però continua ad essere tra i concorrenti preferiti dal pubblico, nonostante tutto. L’ultima frase diha scatenato un putiferio. Dopo aver visto un messaggio aereo di alcuni sostenitori la gieffina si è lasciata andare: “Ma meno male che ci siete voi. Sennò io qua ero già depressa, mi suicidavo”. Una frase che in tanti hanno ...

Vatican News - Italiano

Raccontastesso: quando hanno letto le bozze del libro, qualcuno ha: ma che coraggio che hai a scrivere queste cose!!! ''Dovrei essersene lusingato, spiega l'autore, ma io non condivido ...... Roberto Pella, come fastesso notare: "C'è anche la sua firma", dice Conte esibendo i fogli . "... Avevano'siamo pronti', forse 'pensavano' di essere pronti. Questo governo rischia seriamente ... In Siria la testimonianza di padre Jallouf: "Guerra e sofferenze, ma ... «Abbiamo già scelto il futuro sposo» le avrebbe detto il padre, e con lui il fratello. Perché «se non fai come ti dico e lo sposi finirai come Sana Cheema» le avrebbero intimato. Cioè uccisa: per ...Francesco Totti è sempre più felice con la sua nuova fidanzata Noemi: si sta infatti parlando di tre regali che lui le avrebbe fatto.