La Gazzetta dello Sport

Beppe, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto alla cena natalizia nerazzurra e ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Si è appena conclusa una pagina bellissima, il Mondiale in Qatar. A ......giocatore che non rinnova e se ne va a zero a fine campionato. Non può finire così, perché erastesso, che solo il 1° novembre si diceva sicuro che Skriniar avrebbe rinnovato entro la ... Marotta: "Col Napoli vogliamo un grande risultato. Lautaro sarà molto carico" Sei qui: Home » News Inter » Scudetto, Marotta non ha dubbi: che frecciata al Milan! Come riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni, dalla prossima sfida ...Marotta Juve, rimpianto Cobolli: «Il declino dopo il suo addio». Le parole dell’ex presidente in esclusiva L’ex presidente bianconero, Giovanni Cobolli Gigli, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews ...