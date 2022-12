Autosprint.it

Helmut, si sa, è uno che dice sempre quello che pensa. Anche a costo di sembrare presuntuoso, anche a costo di sembrare antipatico. Tuttavia, è sempre sincero: e stavolta si schiera a favore di Mattia ......dichiarato Hornerdell'ufficializzazione della nomina di Vasseur sarà il quinto o sesto team principal della Ferrari con cui dovrò relazionarmi dal mio ingresso in Formula 1.". F1,: "... Marko: "Prima rivale La Mercedes: non capisco il cambiamento della Ferrari" Helmut Marko crede che l'avvicendamento tra Mattia Binotto e Frederic Vasseur, con quest'ultimo che è diventato il nuovo team principal della Ferrari e che entrerà in carica a partire dal prossimo 9 g ...Il manager austriaco ha spiegato che secondo lui l'uscita di Binotto sarà una perdita per una Ferrari secondo meno spaventosa rispetto alla Mercedes ...