Maradona ha frequentato la qualunque | il Maradona giusto e patinato è roba da cartoon

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il Napolista lo disse a poche ore dalla sua morte:è stato odiato in un modo che oggi è impossibile rendere. E ha un sapore acre assistere a questa ondata di miele che lo sta avvolgendo. Fisiologica quanto ipocrita. È stato odiato, aggiungo, non suo malgrado, ma proprio in ragione di ciò che era. Diego se ne infischiava della Fifa, della Figc e di tutte le sovrastrutture del calcio. Non gli interessava essere amato nelle stanze dei bottoni, ha sempre preferito e cercato l’amore e il rispetto della gente, dei compagni e degli avversari. Però, attenzione, Diego se ne infischiava anche dei benpensanti. Aveva un’etica tutta sua, una morale personalissima che gli consentiva di drogarsi, frequentare dittatori, prendere soldi dagli Emirati Arabi, andare a prostitute, pagare spacciatori, prendere parte ai battesimi e alle comunioni dei figli dei ...