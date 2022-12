Manovra | Serracchiani | “Da maggioranza ritardi oltre il limite accettabile No a condoni per reati tributari”

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Ennesimo rinvio da parte del governo, mancano i testi da visionare: siamoil, così si pregiudica l’arrivo per domani in Aula della. Inse si pensasse di aggiungere adesso al testo una misura che riguarda iper l’estinzione di alcuni atti. Abbiamo fatto una battaglia perché lo scudo penale venisse tolto dalle ipotesi delle società sportive e non vogliamo che lo si rifaccia”. A dirlo è la capogruppo alla Camera del Partito democratico, Debora. “Esercizio provvisorio? Non ne facciamo questioni politiche per interesse degli italiani, è tutto nelle mani del governo: questie queste forzature stanno rallentando i tempi. Il problema è loro. Per noi era meglio ...

La7

Oggi direi che siamo oltre ogni limite accettabile e questo pregiudica anche l'arrivo in aula delladomani come previsto'. Così Debora, capogruppo Pd alla Camera. 'Se ci saranno ......aggiungere nellaanche qualcosa che riguardasse la giustizia, in particolare qualche condono e l'estinzione di qualche reato tributario. Sarebbe inaccettabile". Così Debora, ... Manovra, Serracchiani (Pd): "Con nuovi ritardi domani non va in Aula" (Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2022 'Il nuovo rinvio dell'avvio della seduta della commissione Bilancio della Camera 'ritarda di molto i ...La bagarre che sta andando in scena alla Camera rischia di ritardare l'approvazione della Manovra e portare il Paese in esercizio provvisorio.