Manovra | Provenzano | ' scudo penale forzatura inaccettabile | faremo muro'

Open

Da Andrea Orlando a Francesco Boccia, Peppeche parla fitto con Schlein, Simona Malpezz ... sottolinea su Fb: "Oggi in piazza a Roma per manifestare la nostra contrarietà a questa...Da Andrea Orlando a Francesco Boccia, Peppeche parla fitto con Schlein, Simona Malpezzi ... sottolinea su Fb: 'Oggi in piazza a Roma per manifestare la nostra contrarietà a questa... Provenzano (Pd): «La manovra È un governo forte con i deboli e ... Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Quello che accade alla Camera è senza precedenti. La destra mette a rischio il Paese, con una legge di bilancio ingiusta e pericolosa,ferma per le loro divisioni. Ora cerc ...Il partito democratico scende in piazza per contestare la manovra del governo Meloni. Parla Letta ma ci sono Bonaccini, Schlein e Paola De Micheli ...