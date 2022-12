Manovra | protesta social di Confindustria | ' energia alle imprese'

La Gazzetta del Mezzogiorno

Lanasce - come spiegato da Baroni - dalla mancata previsione nel Ddl Bilancio del taglio degli oneri di sistema per luce e gas per le potenze sopra i 16,5 kilowatt che "colpisce soprattutto ......500 serbi della polizia kosovara che lo scorso 5 novembre ha rassegnato le dimissioni in...sponda alle richieste di Belgrado affinché si istituisca l'Associazione potrebbe essere la... Uil, un migliaio di persone in protesta a Bari contro la manovra. Emiliano: «Politiche governo su Sud non all'altezza» VIDEO E' un vero e proprio giallo quello che si sta consumando in queste concitatissime ore in cui la manovra sta faticosamente compiendo il suo iter ...Dopo Cgil e Uil scende in strada anche la Cisl per porotestare contro la manovre del governo. In Toscana 200 delegati e lavoratori sono stati ricevuti in prefettura a Firenze ...