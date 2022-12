Manovra | Pella FI a iNews24 | “Opzione donna è una misura ampiamente condivisa | ma ha anche costi elevati”

Leggi su inews24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ai microfoni di, Roberto, deputato di Forza Italia e relatore dellaeconomica, spiega alcuni punti della legge di Bilancio che sta per essere approvata. Non ci sarà più il tetto all’obbligo per i pagamenti col Pos. La decisione è arrivata domenica 18 dicembre, ma cosa ha portato il governo a cancellare la soglia dei 60 L'articolo proviene da.it.