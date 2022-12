Manovra | la diretta dal Parlamento | Seduta notturna della commissione | ma zero emendamenti approvati Si ricomincia alle 13

la Repubblica

L'arrivo in Aula della, però, potrebbe slittare se i lavori della Commissione Bilancio non ... la Affari Costituzionali esaminerà il disegno di legge per l'elezionedei presidenti delle ...... presenteremo un emendamento alleper estendere al 2023 anche i crediti... La premier insu Facebook: molti ci chiedono di togliere le commissioni sul Pos, ma non possiamo farlo, ... Manovra, una notte di lavori a rilento in commissione: si riprende ... Ai microfoni di iNews24, Roberto Pella, deputato di Forza Italia e relatore della manovra economica ... c’è stata una contrattazione con l’Europa portata avanti direttamente dalla presidente Giorgia ...Tra le ultime novità della manovra 2023 dovrebbe esserci anche una norma che, in realtà era già stata in vigore tra il 2016 e il 2018. Si tratta del bonus case green 2023, scopriamo cos’è e come funzi ...