Manovra in aula giovedì | salta scudo penale per reati tributari Spunta il bonus psicologo

RaiNews

22.05ingiovedì 22 alle 8 Laarriverà nell'della Camera giovedì 22 dicembre alle ore 8. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo alla luce dei ritardi dei lavori in ...Arriva poi il nuovo timing di approvazione della: il testo arriverà inprobabilmente nella giornata di giovedì e il voto di fiducia venerdì. Una corsa al fotofinish dopo che nelle ultime ... Manovra: presentati 31 emendamenti in commissione. Salta lo scudo penale per i reati tributari - Manovra: in Aula Camera giovedì alle 8, fiducia venerdì - Manovra: in Aula Camera giovedì alle 8, fiducia venerdì Il percorso della manovra sta arrivando alle fasi finali. La conferenza dei capigruppo ha stabilito che la legge di Bilancio arriverà nell'Aula della Camera giovedì 22 dicembre alle ore 8; le ...Niente «scudo» penale agli evasori. Si consuma attorno all’idea di una moratoria dei reati fiscali, sostenuta da Forza Italia, l’ultimo scontro sulla manovra. Non solo con le opposizioni, pronti alle ...