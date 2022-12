Manovra | Bonus 18enni | 500 euro per chi prende 100 alla maturità e 500 euro con Isee fino a 35mila euro

Adnkronos

Ilè nato come un'agevolazione 'transitoria', nel senso che la sua applicazione era prevista ... Secondo le ultime anticipazioni sulla nuova, invece, il ddl Bilancio 2023 prevede la ...Il meccanismo, che entrerà in, prevede due criteri: il tetto Isee fino a 35mila euro e il risultato scolastico alla maturità. Ilarriverà solo a chi rispetta almeno uno dei due criteri ... Manovra 2023, verso Bonus cultura legato a Isee e voto maturità Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...«Come Lega vogliamo che la manovra si chiuda presto e bene, perché aiuta milioni di famiglie in difficoltà». Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ...