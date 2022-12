Manovra al rush finale Salta lo scudo penale per gli evasori

(Di martedì 20 dicembre 2022) AGI - Non ci sarà alcunoinper i reati tributari. Le forze dell'opposizioni esultano: il ritiro dell'emendamento sulloper i reati tributari "è una nostra vittoria" dicono all'unisono tra gli altri Pd e Movimento 5 stelle. "Assurdo cantare vittoria per un emendamento che non è stato mai presentato", la risposta del capogruppo di Fdi, Foti. Lo scontro è durato alcune ore, con le forze dell'opposizione che hanno minacciato le barricate qualora la maggioranza avesse deciso di introdurre una misura del genere. Fratelli d'Italia sottolinea che si trattava di una proposta di un singolo deputato. Nel mirino delle altre forze di maggioranza finisce Forza Italia, ma fonti parlamentari azzurre rimarcano come il governo, e in particolar modo il viceministro Leo, era al corrente ...

