Manovra 2023 | verso Bonus cultura legato a Isee e voto maturità

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si comincia a delineare il nuovoper i diciottenni che, a quanto si apprende, potrebbe chiamarsi Carta G invece di 18app e dovrebbe basarsi su due criteri separati che porterebbero anche a raddoppiare la cifra erogata: 500 euro per i giovani con unfamiliare fino a 35mila euro e 500 euro per quelli che prenderanno allaunpari a 100/100. Sarebbero però ancora allo studio le coperture per l’eventuale raddoppio del. Inoltre, potrebbe essere introdotto un sistema sanzionatorio per gli esercenti che si dovessero prestare ad eventuali truffe. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

