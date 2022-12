Manovra 2023 | Schillaci | “Possibile intervento subito per personale Ssn”

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Stiamo valutando se èfare qualchegià” in“per dare dei segnali” agli operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazioospite di Adnkronos Live. “Ribadisco però l’attenzione da parte mia e del ministero della Salute verso tutti gli operatori sanitari. Siamo arrivati in un momento complesso dopo la pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi energetica, però questo Governo ha stanziato per quest’anno 2,15 miliardi in più rispetto a quello preventivato. C’è l’attenzione verso i problemi del Ssn che – ha ricordato – però sono annosi e vengono da dieci anni di definanziamento del Ssn, da una programmazione sbagliata nel numero di accessi alle Facoltà di Medicina”. Quanto al ...