Manovra 2023 | dalle pensioni al superbonus | le novità in sintesi Si allungano i tempi

Corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio. Ancora nessun emendamento approvato in Commissione. Si lavora in notturna. Sigarette, cuneo fiscale, assegno unico: cosa ...Cambia la norma dellache rivede per ile 2024 la rivalutazione automatica delle pensioni. Viene, infatti, portata dall'80 all'85% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il ... Manovra 2023, notte di lavori per sbloccare l'impasse Lunga notte in commissione Bilancio della Camera. La seduta fiume iniziata alle 19.30 di ieri sera si è chiusa questa mattina con nessun ...ROMA - Nulla di fatto in Commissione Bilancio alla Camera sulla manovra: nella seduta notturna iniziata alle 19.30 non è stata approvata alcuna ...