Manovra 2023 | bonus 500euro CartaG per i 18enni raddoppiato in caso di 100 alla maturità? Ipotesi al vaglio del governo Le ultime notizie

Adnkronos

... senza vincoli legati al numero di figli I lavori del governo per consegnare laall'esame ...porta infatti all'85% la rivalutazione degli importi tra quattro e cinque volte il minimo per il...Tra le modifiche a corredo dellaanche la norma "salva calcio", che consente daldi pagare in 60 rate i 900 milioni di tasse che il mondo dello sport deve ancora versare dopo la ... Manovra 2023, notte di lavori per sbloccare l'impasse Manca ancora qualche aggiustamento, ma la Manovra prende forma, nel particolare contesto che vede tempi e coperta troppo stretti. Quello che segue, ...È stata presentata ieri pomeriggio in consiglio regionale dal presidente Giovanni Toti la manovra di bilancio 2023-2025 che aggiorna le previsioni già approvate a luglio, tenendo conto della nota di a ...