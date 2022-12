Manchester United | per il post De Gea occhi su Costa del Porto

(Di martedì 20 dicembre 2022) Per il futuro della porta ilvaluta Diogodel: ighesi chiedono almeno 75 milioni Ilnon è mai fermo sul mercato e, tra gli altri temi in ballo c’è anche quello del portiere. I dirigenti dei Red Devils infatti stanno cercando un sostituto per De Gea e, secondo quanto riportato dal Correiro da Manha, l’obiettivo sarebbe Diogodel. Per arrivare al portiere gli inglesi dovrebbero pagare una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... che ha subito tanto, troppo in questo periodo (la perdita di un figlio non è una cosa da sottovalutare), accantonato dalla squadra che l'ha reso grande (il). Ma che venga ricordato ...... c'è già la fila per Enzo Fernandez: il quotidiano portoghese cita Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid,City,, Tottenham, Chelsea, Arsenal e l'Inter. Anche il club ... Manchester United: Ten Hag chiede 200 milioni per due giocatori Cristiano Ronaldo sta per raggiungere un accordo ufficiale con l'Al Nassr dopo la deludente uscita di scena dai Mondiali di Qatar ...Per il fuoriclasse portoghese pronto un biennale da 250 milioni di euro all'anno, ma la decisione va preso entro fine anno ...