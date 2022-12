Adnkronos

Attraverso il patrimonio biologico raccolto nelle biobanche è anche possibile studiare le cause dellegenetichee definire nuovi strumenti di prevenzione e diagnosi. "Ciò che mi ...... che per tutta la giornata hanno stoicamente presidiato la loro postazione, nonostante il clima simil polare, per proseguire la raccolta fondi per la ricerca contro legenetiche. E gli ... Malattie rare, Selex al fianco di Aisla per la Biobanca SLA Innovazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative inserite nei Livelli essenziali di assistenza - o in attesa di esserlo - non disponibili: manca l’Intesa Stato-Regioni sul Decreto Tariffe ...(Adnkronos) – Nella Giornata internazionale della solidarietà umana, che ogni anno, si celebra il 20 dicembre, il gruppo Selex scende in campo al fianco di Aisla (Associazione italiana sclerosi amiotr ...