Malattie cardiovascolari | in Italia impiantati 200 mila stent l' anno

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 dicembre 2022)NO (ITALPRESS) – Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, lerappresentano la principale causa di morte nel nostro paese e sono responsabili del 44% di tutti i decessi. Tra queste patologie, la più grave è la cardiopatia ischemica, che si manifesta con un progressivo restringimento delle coronarie non più in grado di portare al cuore sangue e ossigeno. Soprattutto a causa dell'aumento della vita media, questa malattia è in crescita ine nel mondo ma si può prevenire con lo stile di vita, cioè con l'alimentazione corretta e l'attività fisica, e nei casi più gravi con gli, dispositivi che vengono posizionati nelle arterie ostruite per consentire il corretto passaggio del sangue. Si calcola che ogniinvengano ...