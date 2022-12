Madalina Ghenea choc | “Vivo nel terrore | qualcuno mi perseguita” | sporte diverse denunce

(Di martedì 20 dicembre 2022) Si senteta e ha paura. L’attriceteme di essere vittima diche vuolerla e che non è intenzionata a lasciarla in pace. “nel’ dice spaventata a provata da una serie di accadimenti che stanno minando la sua tranquillità. Solo 10 giorni fa è stata vittima di un furto all’aeroporto di Fiumicino e l’attrice è convinta che si tratta diche la conosce che ha come obiettivo quello di tormentarla. Ritiene di esser stata presa di mira dache non vuole lasciarla in pace. In quella valigia c’erano gioielli e altri oggetti personali di valore. Un furto sul quale sta indagando la Polizia del Leonardo da Vinci di Fiumicino. Quali sono gli episodi compiuti ai danni ...

Repubblica Roma

Fulvio Fiano per il 'Corriere della Sera - ed. Roma'1 'Sono tre giorni che dormo poco e non mangio, sono scioccata. Non è stato un furto ma un'operazione chirurgica. Ci sono troppe cose strane che non tornano in ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchederubata all'aeroporto di Fiumicino: "Sparito il mio trolley con i gioielli" Madalina Ghenea: "Qualcuno vuole distruggermi. Dietro furti, minacce e stalking c'è la stessa mano" Terrorizzata per la sua vita privata e professionale: il furto a Fiumicino per Madalina Ghenea è soltanto l’ultimo episodio di una serie di ...L'attrice parla di una persecuzione pianificata ai suoi danni. Hackerato il suo profilo iCloud che conteneva dati bancari e fotografie, anche della ...