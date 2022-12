“Ma perché ha fatto così” Anna Oxa ‘choc’ con la moglie di Amadeus | tutti increduli

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) Mancano un paio di mesi all’inizio dell’edizione 2023 di Sanremo: tuttavia fervono i preparativi dopo gli annunci al TG1 da parte didei big in gara e la finalissima di Sanremo giovani andata in onda su Rai1 venerdì 16 dicembre dopo la quale in sei sono riusciti ad approdare all’Ariston: si tratta di gIANMARIA canterà Mostro; Colla Zio, Non mi va; Shari, Egoista; OLLY, Polvere; Sethu, Cause perse; Will, Stupido. Il vincitore di Sanremo giovani 2022 è gIANMARIA con La città che odi. Inoltre negli ultimi giornii cantanti che prenderanno parte alla kermesse si sono diretti nella cittadina ligure ed hanno rivelato il titolo del brano che porteranno sul palco dell’Ariston. Gli annunci sono stati fatti nel corso di Sanremo Giovani. Per il talk La Vita in diretta era presente GiovCivitillo,di ...